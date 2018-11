Burgemeester over raddraaiers zwembad Stappegoor: 'We proberen ze uit de anonimiteit te halen’

TILBURG - Burgemeester Theo Weterings wil de raddraaiers van het Halloweenfeest in zwembad Stappegoor zo snel mogelijk ‘uit de anonimiteit halen’. Hiervoor worden camerabeelden bestudeerd, die op de bewuste avond in en buiten het zwembad zijn gemaakt.

Kunnen de daders niet strafrechtelijk worden aangepakt, dan wil hij ‘een stevig gesprek’. Mochten er onder de raddraaiers jongeren zitten die al een zwembadverbod hadden, dan wordt hen lokaalvredebreuk ten laste gelegd.

,,En dan zal justitie het vervolg bepalen”, zei Weterings maandag tijdens het door de LST aangevraagde spoeddebat naar aanleiding het uit de hand gelopen Halloweenfeest in het zwembad.

De burgemeester wil eerst een gedegen evaluatie voordat hij tot concrete maatregelen komt. Dat onderzoek moet over uiterlijk drie maanden gereed zijn.

Een groep van zo'n dertig tot veertig jongeren gedroeg zich intimiderend en agressief richting andere gasten en zwembadpersoneel tijdens het Halloweenfeest Scary Swim.

Misselijkmakend

De sfeer werd zo grimmig dat het zwembadpersoneel besloot om het feestje voor zo’n 500 bezoekers eerder te beëindigen. Een aantal kinderen dat niet voortijdig opgehaald kon worden, is in het horecagedeelte van zwembad Stappegoor opgevangen.

Ook buiten ging de groep jongeren door met de intimidaties richting de vertrekkende bezoekers.

Weterings sprak van 'misselijkmakend', 'verwerpelijk’ en ‘walgelijk’ gedrag.

Vergelijkbare termen werden door alle politieke partijen in de raad gebruikt. ,,Het incident is een aanslag op het vertrouwen van ouders in ons als overheid", aldus Yusuf Celik (PvdA).

Hans Smolders pleitte voor tijdelijke beveiligers bij het zwembad. ,,Van het kaliber dat ook in de binnenstad stad. Want dit is geen incident, het is een structureel probleem. En ja, meer dan negentig procent van de groep was allochtoon.”

Voor diverse andere fracties was dat geen issue. Zoals Erik Blommestijn (D66) in navolging van Groep Jansen het verwoordde: ,,Het kan me niet schelen of de raddraaiers blauw, geel of paars zijn. We behandelen ze als Tilburgse raddraaiers.”

Niet te voorkomen

Collectieve complimenten waren er voor het optreden van het zwembadpersoneel. Sportwethouder Erik de Ridder gelooft niet dat de escalatie van het feest te voorkomen was geweest. Er was voldoende zwembadpersoneel plus een beveiliger en signalen over wangedrag van een groep jongens waren er vooraf niet. ,,Bovendien sta je vrij machteloos tegen dit grensoverschrijdende gedrag”, aldus De Ridder.