Burgemeester overweegt sluiting Tilburgs sterrenrestaurant Monarh en wil Monchou in de Spoorzone geen vergunning verlenen

Niet de stads­schouw­burg in Amsterdam, maar een manege in Diessen was het decor voor het Boekenbal in 1981

9:43 DIESSEN - Sinds de eerste editie in 1947 wordt het Boekenbal bijna altijd in Amsterdam gehouden. Maar bijna is niet helemaal. Een van de weinige uitstapjes die het evenement maakte, zette koers in de richting van Diessen. De Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) koos het dorp in 1981 uit voor de presentatie van de Boekenweek. Het werd één groot feest.