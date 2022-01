Burgemeester proeft van carnavalsenthousiasme, ook nu veel nog onzeker is

Ontevreden Tilburg maant NS om mee te denken over alterna­tief informatie­lo­ket op station

TILBURG - Nu de NS definitief het serviceloket op station Tilburg gaat sluiten, wil de gemeente dat het spoorbedrijf meedenkt over een informatiebalie samen met andere vervoerders en of voorzieningen. Dat heeft het Tilburgse college de NS laten weten in een brief.

8:56