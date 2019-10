Burgemeester reikt Tilburg Trofee uit aan jarig Interpolis

Bijna honderd miljoen gaat in 25 jaar naar vernieu­wing Tilburgse middelbare scholen

17:19 TILBURG - Het stadsbestuur en vier in Tilburg actieve schoolbesturen investeren de komende 25 jaar samen 98 miljoen euro in de huisvesting van middelbare scholen. Vijf scholen plukken daarvan al binnen de eerste vier jaar de vruchten: het Koning Willem II College, De Nieuwste School, het Theresialyceum, Campus013 en het Schakelcollege. Met hun vernieuwingsprojecten is al bijna 50 miljoen gemoeid.