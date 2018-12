Burgemeester Ryan Palmen verruilt Hilvarenbeek voor bekend terrein

In de wandelgangen van het Beekse gemeentehuis en in de cafés aan de Vrijthof kwam de vraag de afgelopen tijd al wel eens voorbij. Hoe lang zou Ryan Palmen nog onze burgemeester blijven? Inwoners van de gemeente die hem een beetje kennen (en dat zijn er nogal wat) voelden wel aan dat de ambities van Palmen verder reiken dan Hilvarenbeek. Toen de in Heerlen geboren Palmen in 2010 in Beek aantrad was hij de jongste burgemeester van Nederland. Nu is hij 40. Het dinsdag aangekondigde afscheid lijkt dan ook logisch. Zijn keuze voor Noord-Limburg is misschien verrassender.