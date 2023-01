Burgemeester Schuitmaker of ‘ons Lieke’ kan aan de slag in Alphen-Chaam

met video Hoe kon chimpansee Stephan verdrinken voor de ogen van bezoekers in de Beekse Bergen? ‘Een knullig ongeluk’

HILVARENBEEK - Hij woonde al z’n hele leven in het Safaripark. De 14-jarige chimpansee Stephan had een hekel aan het water rondom zijn verblijf. En toch stond hij er gisteren ineens in. Langs de rand, waar het ondiep is. ,,Maar toen stapte hij mis en verdronk... zo knullig.”

7 januari