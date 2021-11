Burgemeester sluit woning in Rijen na vondst hennepkwekerij

Stemmen tussen de apen voor de gemeente­raad in Hilvaren­beek

HILVARENBEEK - Een stempas staat op 16 maart volgend jaar gelijk aan een entreebewijs voor Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen richt de gemeente een stembureau in op het safaripark. Of dat letterlijk tussen de wilde dieren komt te staan, daarover zijn nog geen afspraken gemaakt.

