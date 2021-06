Burgemeester Tilburg: ‘Schepje erop voor nieuwe wet aanpak straatintimidatie’

Mannen die je op straat in Tilburg ‘lekkere tieten’ naroepen: ‘Rot toch op!’

8 december TILBURG - Of ze ‘zijn stikkie wilde likken voor vijf euro’, riep de jongen op straat. Het was haar eerste ervaring met seksuele straatintimidatie in Tilburg. Lieke Lorea Gaminde was 13 jaar oud. Inmiddels heel veel negatieve ervaringen ‘rijker’, vertelt ze wat het met haar doet.