Burgemeester twijfelt of Fire-Up kan blijven na wéér een brand: diepgaand onderzoek ingesteld

COLUMN Een grijs staartje met jeugdig enthousias­me

Tout, tout a continué. Realiseerde ik me gisteren. Alles is gewoon doorgegaan. En gaat gewoon door. Zeker als het aan Henk ligt. Henk Verhoeven. Al twintig jaar organiseert hij culturele evenementen. Bedenkt hij kunstprojecten. Continu. Terecht stond er een groot stuk over hem in deze krant. Morgen viert hij zijn jubileum met een festival op Bosvreugd. Gratis natuurlijk, want Henk organiseert alleen dingen waar hij niet rijk van wordt. Als de stad er maar rijker van wordt.

11 juni