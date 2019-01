Burgemeester van Breda benoemd als voorzitter van Grote Clubactie, geworteld in Tilburg

Geoffrey Woodrow, hoe een ‘vreemde eend’ uit Broekhoven een Brabantse topadvo­caat werd

8:03 TILBURG - Geboren en getogen in Broekhoven. Waar hij als hockeyer van een Engelse vader en Nederlands-Indische moeder een beetje een vreemde eend in de bijt was. Van het leven in die twee verschillende sociale milieus heeft hij in zijn carrière veel profijt, zegt de Tilburgse strafpleiter Geoffrey Woodrow.