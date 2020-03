Burgemeester van Oisterwijk houdt zich over Forum voor Democratie op de vlakte

In een open brief riep het Oisterwijkse CDA dinsdag de Brabantse partijtop wél op om de onderhandelingen met Forum te staken. Het is de enige CDA-afdeling die dat geluid vertolkt.

Janssen zegt dat hij de huidige CDA-voorzitter in Brabant niet voor de voeten wil lopen. Politieke stellingname zou ook niet bij zijn functie als burgemeester passen. ,,Ten derde moet de ledenvergadering van het CDA over deze kwestie nog bijeengeroepen worden.”

Of het lid Janssen dan alsnog zijn mening geeft, laat hij in het midden. Janssen vindt wel dat het ‘CDA moet staan voor de waarden die Nederland maken wat het is'. Ook zegt hij dat de Brabantse ambities met het klimaatbeleid bij onderhandelingen met álle partijen ‘hoog op de lijst’ moeten staan.

PVV als gedoogpartij

Ook in pragma­tisch opzicht is deze meerder­heid veel te wankel om je principes voor overboord te zetten

In Brabant is een coalitie van VVD, Forum, CDA en Lokaal Brabant in de maak , met een meerderheid van één zetel in de Staten. ,,Dat is ook in pragmatisch opzicht veel te wankel om je principes voor overboord te zetten", vindt Mulders.

Voor hem zou de Marokkanen-tweet van Thierry Baudet voor Brabantse CDA’ers aanleiding moeten zijn om niet met Forum in zee te gaan. ,,Ik weet dat er veel prominente CDA’ers zo over denken, maar hun maatschappelijke positie maakt het kennelijk moeilijk voor ze om zich uit te spreken.”

Open brief CDA Oisterwijk

Bij twijfel niet inhalen is een gulden regel in het verkeer. Dit is zeker van toepassing op een mogelijke coalitie van de VVD, FvD en CDA in Provinciale Staten. Op de vleugels van Thierry Baudet’s controversiële uitspraken zijn vorig jaar 9 statenleden binnengevlogen in Provinciale Staten.

Nog maar amper genesteld, laat staan geworteld. Zelfs een partijprogramma ontbrak. Het argument van CDA Brabant dat de FvD statenfractie desondanks zelfstandig kan handelen is echter correct. Het landelijk CDA houdt zich op de vlakte, maar als de geruchten waar blijken dat prominente CDA Tweede Kamerleden mogelijk naar voren worden geschoven als gedeputeerde om daarmee Gedeputeerde Staten meer CDA ‘gewicht’ te geven, dan is het landelijk CDA zelfs medeplichtig, uitermate triest na het PVV trauma.

Het CDA staat pal voor haar vier uitgangspunten zijnde: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Als deze kernwaarden als maatlat worden gelegd langs de ideeën van FvD, dan is het duidelijk dat een samenwerking onmogelijk is. CDA Oisterwijk verzoekt dan ook klip en klaar aan het provinciale CDA te stoppen met de onderhandelingen met Forum voor Democratie.

Het wordt duidelijker als je je realiseert dat FvD landelijk tegen Europa is. Hoe kun je dat in godsnaam verkopen in Brabant, dat met Brainport Eindhoven internationaal een zeer vooraanstaande high-tech regio heeft en west en midden-Brabant vele Europese distributiecentra herbergt. Ook lijkt het erop dat de laatste klimaatontkenners zijn overgelopen naar FvD en van een stikstofprobleem is evenmin sprake.

De boeren verdienen zeker meer tijd om hun stallen aan te passen dan in het oorspronkelijke bestuursakkoord was vastgelegd. Dat is gerechtigheid. Maar in Brabant is wel een groot stikstofprobleem waaronder de Brabantse natuur zwaar leidt. Rentmeesterschap gaat ook over de Brabantse natuur, een cruciaal deel van onze Brabantse identiteit en een belangrijke basis voor onze welvaart en welzijn. Daar moeten we met z’n allen veel zuiniger op zijn, zowel boeren, automobilisten, vliegvakantiegangers, de industrie etc. Gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit. We hebben de wereld te leen ván onze kinderen, ook in Brabant.