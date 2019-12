Burgemeester waarschuwt fans Willem II: optocht oké, maar geen vuurwerk of verkeerschaos

Dat schrijft burgemeester Theo Weterings in een brief die donderdag aan supportersgroepen is gestuurd. In de brief schrijft Weterings dat de corteo niet is aangemeld bij de gemeente, waar dat volgens de regels wel zou moeten. Dat wil niet zeggen dat de corteo niet door mag gaan: ‘Uiteraard is het toegestaan om te voet van het centrum naar het Koning Willem II Stadion te lopen', aldus de brief van de burgemeester.