Burgemeester Weterings aanwezig bij brand industrieterrein Kraaiven Tilburg: ‘nablussen gaat de hele dag duren’

Sorry wandelaars, hier wonen straks edelherten in Heerenbeek

8:05 BOXTEL - De groep edelherten die in De Scheeken woont krijgt binnenkort meer ruimte in De Mortelen en landgoed Heerenbeek, over het spoor tussen Boxtel en Best. Brabants Landschap en ARK Natuurontwikkeling vinden het prachtig, maar sommige wandelaars vinden het jammer dat een mooie natuurgebied deels ‘op slot’ gaat.