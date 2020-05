Burgemeester Weterings: ‘Boa's verdienen het om wapenstok te mogen dragen’

Op dat moment pleitte burgemeester Weterings er in Tilburg juist voor om de boa's wél uit te rusten met bijvoorbeeld een wapenstok. Dat deed hij naar aanleiding van vragen van de VVD-fractievoorzitter Maarten van Asten, die wilde weten of er in Tilburg geweldsincidenten tegen boa's zijn geweest.



,,Ook in Tilburg komt het voor dat boa's te maken krijgen met agressie”, aldus de burgemeester. ,,Wij vragen tijdens deze crisis veel van onze boa's jeugdtoezichthouders. Zij doen hun werk met veel inzet en geduld. Het is is niet meer te verkopen dat zij nog steeds geen beschermende hulpmiddelen bij zich mogen dragen.”



Hoewel de boa's met een druk op een knop snel hulp van politie kunnen oproepen, is dat volgens Weterings niet voldoende. ,,Hier wordt nu al te lang over gesproken. De boa's voeren veel taken uit waar de politie niet aan toe komt. Zij verdienen het om met pepperspray of een wapenstok uitgerust te worden.”