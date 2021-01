Burgemeester Weterings: ‘Niet elke Poolse supermarkt reden tot zorg’

Volgens Weterings telt de gemeente Tilburg inmiddels zeven Pools supermarkten en komt daar binnenkort een achtste bij. ,,Bijna al die winkels zijn inmiddels bezocht en waar de politie dat nodig acht zijn maatregelen getroffen waar ik verder geen mededelingen over kan doen.”



Volgens de burgemeester is de gemeente in goed overleg met politie en justitie en wordt ‘al het mogelijke gedaan’ om nieuwe aanslagen te voorkomen. ,,Wij laten ons daarin leiden door het opsporingsonderzoek van politie en justitie. De inzet van de politie is erop gericht om de daders te pakken op basis van een patroon. Meer kan ik daar niet over zeggen. Wel roep ik inwoners op om verdachte situaties te blijven melden via 112.”