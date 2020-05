Burgemeester Weterings tevreden over gedrag Tilburgers tijdens coronacrisis, raad wil meer inspraak in maatregelen

Volgens de burgemeester worden alle beperkingen over het algemeen goed opgepakt. ,,De inwoners laten zich goed leiden en volgen aanwijzingen van handhavers goed op. Natuurlijk zijn er ook in Tilburg wel incidenten geweest, maar niet in die mate dat er fors opgetreden moest worden”, aldus de burgemeester, die ook wel punten van kritiek had. Zo noemde hij het onbegrijpelijk dat er ondanks een afname van het verkeer in de stad, nog net zoveel verkeersslachtoffers zijn te betreuren.