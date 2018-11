Burgemeester Weterings tevreden over Sinterklaasintocht Tilburg: ‘De juiste keuze gemaakt’

Grondrecht

,,Een fors incident”, aldus Weterings, die zegt dat de politie in de loop van de ochtend al aanwijzingen had dat er een groep uit was op mogelijke confrontaties. ,,Omdat we vrijdag al hadden gekozen voor het Stekelenburgplein, hoefden we geen extra maatregelen te nemen na de gebeurtenissen in Eindhoven.” De burgemeester kijkt dan ook terug op een geslaagd verloop van de intocht. ,,De ouders en kinderen hebben ongestoord kunnen genieten van Sint en Piet en de demonstranten hebben hun grondrecht op demonstreren kunnen uitoefenen.”