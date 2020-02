Burgemeester Weys heeft al huis gekocht in Hilvarenbeek

De nieuwe burgemeester laat er geen gras over groeien. Dat had hij al aangekondigd tijdens zijn installatie op 5 februari en Weys komt die belofte dus na. ,,Het is belangrijk om zo snel mogelijk onderdeel uit te maken van de samenleving en dat kan het beste door er te gaan wonen. Het is een hele mooie gemeente met goede voorzieningen wat het ook aantrekkelijk maakt om er te wonen”, laat hij via zijn woordvoerder weten. Zeker als het gaat om het gebied openbare orde en veiligheid is het goed om dichtbij te zijn, aldus Weys.