Burgemeester Weys wil zich inzetten voor Esbeekse broertjes Hayk (10) en Alex (8), met een kleine slag om de arm

Hayk en Alex zijn nog nooit in Armenië geweest. Ze zijn in Nederland geboren, het land waar de ouders naartoe zijn gevlucht voor een hooggeplaatste militair in Armenië in 2010. Inmiddels wordt Armenië als een veilig land gezien en daarom is een asielaanvraag afgewezen. Het verhaal van de kinderen stond zaterdag uitgebreid in deze krant. De jongens komen in aanmerking voor een kinderpardon, zodat het hele gezin in Nederland mag blijven, maar er is een fout gemaakt in hun dossier.