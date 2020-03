Burgemeesters: trots op ‘eendrachtige Brabanders’

Pan hete olie over man gegoten in azc Oisterwijk: anderhalf jaar cel

17:16 OISTERWIJK - Een 21-jarige man heeft een medebewoner van het asielzoekerscentrum in Oisterwijk met een mes in het gezicht gestoken. En daarna hete vloeistof over hem heen gegooid. De verdachte is veroordeeld tot 18 maanden cel.