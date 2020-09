Burgemeesters van Oisterwijk en Gilze en Rijen laten zich knippen door mbo’ers

Normaal knippen de mbo’ers de haren van Kamerleden voor Prinsjesdag. Dit jaar is alles anders en waren het Janssen en zijn collega Derk Alssema van de gemeente Gilze en Rijen die plaatsnamen in de kappersstoel.

Ze gingen met de studenten van de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging in Tilburg ook in gesprek over de gevolgen van corona voor het mbo-onderwijs. Een dreigend tekort aan stageplaatsen hangt boven de markt, begeleiding van studenten is een stuk lastiger en de leerlingen missen de interactie met de medestudenten.

Extra stress

,,Dat was in het begin best moeizaam”, zei Shakyra van Agt, terwijl ze de schaar in het haar van de burgemeester zette. ,,Praktijklessen online volgen was echt lastig. Dat zorgde wel voor extra stress omdat je minder goed kunt oefenen.”

Quote Praktijk­les­sen online volgen was echt lastig Shakyra van Agt

Janssen wilde graag weten of er ook iets positiefs aan de veranderingen is. Student Musfin Versteeg: ,,Voor onze zelfstandigheid is het zeker goed geweest. Het moet uit jezelf komen.”