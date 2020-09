Burgerpanel Tilburg is toe aan vernieuwing, ‘Peilstok verder in stad steken’

Fracties Lokaal Tilburg, 50Plus en ONS Tilburg kwamen daarom met een motie waarin zij het college opriepen op zoek te gaan naar een eigentijdse manier om de inwoners te raadplegen. Zo zouden op laagdrempelige wijze meer mensen betrokken kunnen worden bij de inwonersparticipatie. ,,We willen het burgerpanel beter in positie te brengen”, aldus fractievoorzitter Frans van Aarle (Lokaal Tilburg).



D66-raadslid Yaşar Sazak vroeg zich af of het burgerpanel geen vorm van ‘oud denken’ is en of er nieuwe manieren te bedenken zijn om invulling te geven aan het instrument. Ook Yvonne Heutmekers (VVD) pleitte ervoor om het panel breder te trekken en ‘de peilstok verder in de stad te prikken.’