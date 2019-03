Burgstad heet dit nieuwe stukje Hilvarenbeek, maar de naam bestaat al eeuwen

Op de locatie van de tien bouwkavels, waarvoor de verkoop in februari van start ging, lag tot enkele jaren geleden het tuincentrum van Van Dal. Inmiddels is een start gemaakt met het afbreken van de kassen. Later dit jaar moet begonnen worden met de aanleg van een doodlopende straat vanaf de Tilburgseweg. Van Helvoirt droeg als heemkundige en als lid van de straatnamencommissie de naam Burgstad aan.