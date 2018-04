Buschauffeurs in Tilburg eensgezind, geen bussen in Midden-Brabant door staking streekvervoer

TILBURG - Het streekvervoer in Midden-Brabant ligt maandag volledig plat. Bij de busremise aan de Fatimastraat in Tilburg zijn maandagochtend geen bussen uitgereden. Sooi van Weegberg uit Tilburg, de Brabantse woordvoerder van FNV Streekvervoer, spreekt van een rustige situatie. ,,Arriva stelt zich keurig op en we hebben goede afspraken gemaakt met de locatiemanager. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij rust in de tent."

Buschauffeurs en enkele vertegenwoordigers van de FNV verzamelden zich maandag in alle vroegte bij de poort van de busremise om eventuele werkwillende collega's ervan te overtuigen om toch niet uit te rijden. Dat bleek nauwelijks nodig. Eén collega gaf aan te willen werken. Die zal echter niet uitrijden en blijft de rest van de dag in de kantine van de busremise. Alle overige chauffeurs verzamelen zich om 8.00 uur bij De Druiventros in Berkel-Enschot. Van daaruit zullen ze naar het Provinciehuis vertrekken om actie te voeren.

De buschauffeurs vechten voor een nieuwe cao met betere afspraken over werkdruk, loon en pauzes. Vervoersmaatschappijen probeerden donderdag in kort geding die staking te voorkomen maar dat mislukte. In januari lag het het stads- en streekvervoer ook een dag plat. De twee-daagse staking valt aan het begin van de meivakantie.

Vervoerder Arriva gaf eerder aan dat stakende chauffeurs niet welkom zijn op de remise, maar volgens Van Weegberg is er goed contact met de locatiemanager. ,,Arriva stelt zich redelijk coulant op. We mogen niet in de kantine komen, maar kunnen bijvoorbeeld wel gewoon gebruik maken van het toilet. Het is goed dat we met een normale manier met elkaar om blijven gaan. Het is ook een landelijk conflict en niets persoonlijks."