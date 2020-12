Busje verwoest door brand op terrein Amarant in Tilburg

Video Drie meter hoog virus rolt door verlaten winkel­straat Tilburg: ‘Ik wil corona zichtbaar maken’

16 december TILBURG - Verbaasde gezichten woensdagmorgen in de Heuvelstraat, als er een drie meter hoog virusdeeltje voorbij komt rollen. Nu de tweede lockdown is ingegaan, vindt kunstenaar Tim Hobbelman het hét moment om in een witte overall het virus door een vrijwel leeg centrum te duwen.