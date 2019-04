Busje vliegt in brand in Tilburg

VIDEO Jongetje bewuste­loos uit zwembad gehaald in Kaatsheu­vel: situatie stabiel

7:43 KAATSHEUVEL - In het zwembad van vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel is zaterdagmiddag een jongetje bijna verdronken. Hij werd bewusteloos uit het zwembad gehaald. Een traumahelikopter landde op de parkeerplaats van het park. Volgens Jos Mennen, directeur van de Oostappen groep waar Droomgaard onder valt, is de situatie van het slachtoffer inmiddels stabiel.