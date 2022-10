Buurman John probeerde zijn veertig jaar jongere buurmeisje te verleiden: ‘Hij heeft me zien opgroeien’

Tilburgse Amber Gersjes gaat met ‘lekkere NK-titel’ op weg naar Bakoe: ‘Deze voelt heel fijn’

Amber Gersjes heeft bij het NK in Almere de hoge verwachtingen ingelost en haar tweede titel bij de senioren veroverd. De 25-jarige judoka uit Tilburg was ijzersterk tijdens haar drie partijen in de klasse -48 kg. Het goede gouden gevoel neemt ze mee naar het internationale podium als ze over anderhalve week op de mat verschijnt bij de Grand Slam in Bakoe.

24 oktober