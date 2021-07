Buurman krijgt ongelijk: woningen in Haaren mogen toch dichterbij zijn garage worden gebouwd

Video Brand in woon-zorgcen­trum Tilburg: één persoon naar ziekenhuis, meerdere bewoners geëvacu­eerd

23 juli TILBURG - Aan de Wethouderslaan in Tilburg is vrijdag rond 16.30 uur brand ontstaan in een appartementencomplex. Volgens de Veiligheidsregio zijn meerdere bewoners geëvacueerd. Een persoon is naar een ziekenhuis gebracht.