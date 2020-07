Buurt Berkel-Enschot vecht robbertje om parkeerplekken

Beter onderbouwen

De zaak lag in september vorig jaar al op tafel bij de Raad van State. In een tussenuitspraak stuurde de hoogste bestuursrechter de gemeente in november vorig jaar naar huis terug. Het stadsbestuur moest beter onderbouwen waarom dertien parkeerplaatsen genoeg is en waarom de omwonenden ongelijk hebben. Woordvoerders van de gemeente legden in Den Haag uit dat voor sociale woningen 0.95 parkeerplaats per woning beschikbaar moet zijn. Voor het voormalige schoolterrein is 1,25 parkeerplaats per woning, afgerond dertien in totaal, dan ook genoeg. ,,Maar in sociale huurwoningen kunnen ook gezinnen wonen met twee auto's'', zei Josten.