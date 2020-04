Buurt Edisonlaan wil uitstel besluit rond opvang Leger des Heils en wijst op oud convenant

Ook wijzen de bewoners op afspraken uit 1994, toen er voor het eerst een verslavingszorg in de Edisonlaan werd gevestigd. Ook toen zorgde dat voor onrust in de wijk. Het leidde destijds tot een convenant waarin duidelijke afspraken tussen de gemeente, de zorginstellingen en buurtbewoners werden vastgelegd, onder meer over toezicht en het gebruik van het gebouw. Volgens de bewoners wordt er nu voorbijgegaan aan dat convenant.



Of wethouder Rolph Dols op de hoogte was van het bestaan van het convenant kon een woordvoerster maandag niet zeggen. Wel heeft de wethouder, na ontvangst van het verzoek, direct contact opgenomen met de buurtbewoners. Donderdag vindt er een gesprek plaats met een aantal van hen. Dinsdagmiddag sprak Dols ook al met de voorzitter van de bewonersvereniging van de Leyeburgh, het seniorencomplex pal naast de opvang. Volgens de woordvoerster was dat ‘een goed gesprek’.