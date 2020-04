Buurt eist handhaving als de horeca weer wordt bevoorraad via Dekanijstraat in Hilvarenbeek

Al jaren is de Dekanijstraat in Hilvarenbeek onderwerp van een steekspel tussen gemeente, bewoners, horeca en een grondeigenaar . Horecazaken aan de Hoge Zij van de Vrijthof worden al jaren via de achterzijde van de panden bevoorraad. Om daar te komen moet het vrachtverkeer door de Dekanijstraat. In de loop der jaren zijn de horecazaken echter gegroeid, waardoor ook het vrachtverkeer in de smalle straat is toegenomen. Volgens bewoners zorgt dat voor onveilige situaties. Zij noemen de bevoorradingsroute bovendien illegaal. De grond achter de horeca heeft immers de bestemming ‘wonen’.

De rechtbank stelde de bewoners vorig jaar in het gelijk. Er was onvoldoende aangetoond dat er geen alternatieve route mogelijk is, dat zou namelijk via de Wouwerstraat kunnen. De Raad van State gaf later de gemeente weer gelijk omdat die nu eenmaal geen zeggenschap heeft over de toeging via de Wouwerstraat omdat die in eigenlijk is van de familie Coppens.