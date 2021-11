Buurt en Jan Wier liggen in Tilbug weer overhoop met elkaar: ‘Overlast gaat in de wijk toenemen’

VVD Tilburg pleit voor verhuizing versla­vings­zorg uit Jan Wierhof

TILBURG - In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders stelt de Tilburgse VVD-fractie dat overwogen moet worden om de verslavingszorg die nu in het Jan Wierhof in Tilburg gevestigd is te verplaatsen. Volgens de VVD is het vanwege incidenten met patiënten van de verslavingszorg niet veilig in de buurt.

