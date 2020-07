Buurt in verzet tegen zonnepark aan Oirschotsedijk in Haghorst

Om dat zonnepark te kunnen realiseren heeft het bedrijf een verzoek voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek. Ook werd onlangs een intentieverklaring ondertekend met de energiecoöperatie Hilverstroom die achter het plan staat. Elf gezinnen uit Haghorst en zeventien uit Oostelbeers (gemeente Oirschot) blijken niet zo positief te zijn over het plan voor een zonnepark op die plaats. Zij ondertekenden een brief met bezwaren die werd verstuurd naar de gemeenteraadsfracties en het college.

Uitzicht

Medebezwaarmakers Ad Thomassen (18 zonnepanelen in zijn achtertuin) en Jeroen Bertens (1225 zonnepanelen op zijn stallen) geven aan in principe niet tegen de aanleg van zonneparken te zijn, maar wel op die locatie. Bertens: ,,Het park komt tussen bosgebied het Stuk en de Baest waar nu veel uitwisseling van reeën en ander wild plaatsvindt. Door over een lengte van bijna 1000 meter een barricade te plaatsen zal deze uitwisseling grotendeels verdwijnen. Dat lost een smalle reeëncorridor echt niet op." Thomassen vindt het plan veel te grootschalig en vreest als direct aanwonende aan de Oirschotsedijk voor de '2,5 tot 3 meter hoge groene wand' langs de randen van het zonnepark. ,,We raken dan ons vrij uitzicht kwijt."

De politieke partijen van Hilvarenbeek gaven vorige week in het debat van de commissie ruimte aan de zogenaamde verklaring van geen bedenkingen voor de zonneparken als bespreekpunt te willen meenemen in de raadsvergadering van 9 juli. In eetcafé Den Horst in Haghorst is er donderdag 2 juli tussen 16.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst van ontwikkelaar Kronos-Solar over de plannen.