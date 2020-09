Buurt klaagt over geschreeuw en gelal van vertrekkende bezoekers stadsstrand Beachy

De brief waarin bewoners hun klachten uiteenzetten zal donderdag worden verstuurd aan B en W en bij de Tilburgse gemeenteraadsleden. Geen van de bewoners wil de brief echter toelichten in deze krant. De bewoners klagen in de brief over het geluid dat wordt veroorzaakt bij de verschillende optredens en de silent disco's op het Smariusterrein, waarbij soms wordt meegezongen. De belangrijkste klacht lijkt echter het geschreeuw en gelal van de vertrekkende jongeren na sluitingstijd. De klagers balen ervan dat er ondanks hun klachten bij Beachy, de gemeente en de omgevingsdienst nog altijd niks is gebeurd. Ze beweren overlast te hebben van 16.30 uur tot sluitingstijd.