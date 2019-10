Buurt verzet zich tegen gebouw voor arbeidsmigranten bij aardbeienkweker in Oisterwijk

Toerist op e-step door Tilburg: ‘Past bij het experimen­te­le karakter van de stad’

8:20 Do 24 okt: In grote steden als Parijs, Berlijn en Valencia is het een bekend gezicht: toeristen die op stepjes over straat zoeven. Vanaf volgende week zijn de oplaadbare stepjes voor het eerst in Tilburg te huren. Het begint als proef, in de toekomst moeten er 100 á 200 in de stad staan.