Buurt vraagt om flitspalen: ‘Maak van de Racebaan Oost weer de Ringbaan Oost’

,,Dat er nog geen motorrijder of kind bij het oversteken is omgekomen, mag een wonder heten." Dat vertelt Hein de Brouwer over 'zijn' stukje ringbaan. De Tilburger woont op de hoek van de J.P. Coenstraat met de Ringbaan Oost. ,,Vanuit de brug over de Piushaven nemen veel auto's en motoren als het ware een aanloop om richting de spoorbrug te scheuren. De andere kant op ook.”



Hij pleit voor flitspalen aan de ringbaan, kreeg daar bijna tweehonderd (virtuele) steunbetuigingen van andere Tilburgers voor. De Brouwer wijst op de metingen die er al eerder werden gehouden.



Eind april bijvoorbeeld controleerden agenten de snelheid op de Ringbaan Oost. Van de meer dan 5336 bestuurders reden er 420 te hard. De hoogst gemeten snelheid was 90 kilometer per uur.