Buurt wil aanpassing kruising Heikantsebaan in Berkel-Enschot

Medio juni waren nota bene twee buurtbewoners betrokken bij een ongeval op de kruising van de Heikantsebaan en Kreitenmolenstraat. Toen was de maat voor de bewoners vol. ,,Er wordt op de Kreitenmolenstraat hard gereden”, meent buurtbewoner Willem Goesten.

Verkeer van en naar Udenhout moet over deze weg naar de N65. ,,Er mag 80 km/u gereden worden, maar weinig automobilisten houden zich aan die snelheid. En dan is daar ineens de Heikantsebaan waar verkeer vandaan komt. Of verkeer dat van de Heikantsebaan af komt en de kruising niet goed kan overzien of de snelheid van het overige verkeer verkeerd inschat.”

Dodelijk ongeval

In juni vorig jaar ging het er erg mis: oud-tandarts De Croon uit Oisterwijk stak er met de fiets over, werd aangereden en overleed. ,,We willen dat de gemeente kijkt naar de kruising. Vanuit de buurt werd al een rotonde of verkeerslichten geopperd, maar we snappen ook wel dat dat niet zo maar te realiseren is. Maar bijvoorbeeld de bermen een keer extra maaien zou al helpen.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de kruising door de actie van de buurt versneld op de agenda is gekomen. ,,Uit onze gegevens bleek niet dat de kruising directe actie behoefde. Natuurlijk kennen we ook de twee recente ongevallen. Die en de actie van de buurtbewoners zorgen er voor dat we kijken hoe we de situatie verkeersveiliger maken. Een rotonde is erg ingrijpend omdat er dan ook grond aangekocht moet worden, maar wellicht is met eenvoudigere maatregelen wel snel effect te bereiken.”