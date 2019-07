Buurtbarbecue bij wijkcentrum De Ypelaer Tilburg: 'We willen laten zien dat Tilburg-Noord ook een andere kant heeft’

,,We zijn niet altijd even positief in het nieuws en willen daarom laten zien dat Noord ook een andere kant heeft", zegt Abdukhadir Osman (18). ,,De wijk is de laatste jaren veranderd. Er is betere begeleiding voor jongeren en er zijn meer activiteiten en voorzieningen." Samen met veertien andere jongeren uit de wijk, Buurtsport Tilburg-Noord en jongerenwerk R-Newt, organiseerde 'Abdu' voor het tweede jaar op rij de druk bezochte buurtbarbecue.