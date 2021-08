Buurtbewoner filmt cafédieven en maakt speurwerk politie een stuk makkelijker

VIDEO Jongetje uit water gehaald bij Staalberg­ven in Oisterwijk, bad ‘tot nader order’ gesloten

24 augustus OISTERWIJK - Een jongetje van ongeveer 7 tot 10 jaar oud is dinsdagmiddag rond 16.15 uur door omstanders uit het water gehaald bij het natuurbad van het Staalbergven aan de Vennelaan in Oisterwijk. Hoe hij in het water belandde en of hij kon zwemmen, is niet bekend.