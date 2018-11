Buurtbewoners in pyjama en op blote voeten hun huis uit na woningbrand Donizettistraat

UPDATETILBURG - Bewoners van een rij huizen aan de Donizettistraat in Tilburg werden uit hun slaap gehaald vanwege een brand. Nadat in een van de huizen rond 4.30 uur brand ontstond, werden de directe buren kort geëvacueerd. De bewoners, een man met twee oudere kinderen, konden op tijd vluchten.

De brand is ontstaan op de zolder. Eén van de twee bewoners verklaarde later dat het vuur was ontstaan aan het voeteneind van zijn bed op de bovenste verdieping. Mogelijk ging het hier om kaarsen. De man heeft zelf nog geprobeerd de vlammen te doven, maar zonder succes. Toen hij eenmaal buiten stond - onder het roet, moest hij toekijken hoe de vlammen uit de zolder sloegen.

Voor moeder en dochter Honing was het schrikken toen de politie op de deur bonsde. ,,We moesten meteen het huis uit. Ik kon nog geen jas pakken", vertelt Karin Honing een dik uur nadat ze weer in haar huis mocht. ,,Mijn dochter had een ochtendjas aan en was op blote voeten. De overbuurvrouw heeft ons opgevangen, zelfs een broek geleend en schoenen. Zo fijn dat mensen elkaar dan toch helpen.”

Wonder boven wonder hebben de huizen pal naast de uitgebrande woning geen schade. Iedereen mocht dan ook na een uur weer naar huis. Anneke Chumman, die drie deuren verder woont, is er nog niet helemaal gemakkelijk onder. ,,Ik had helemaal niks gehoord totdat de politie hier op de deur klopte: open doen, open doen! Toen zag ik wel gelijk de zwaailichten allemaal.”

Haar huis heeft ze inmiddels wel helemaal nagelopen. ,,Ik ruik binnen helemaal niks. Gelukkig is er niets van schade te zien.”

Dat geldt niet voor het pand waar de brand uitbrak. Dat is onbewoonbaar. In de rij staan huurwoningen van Wonen Breburg. De brand woedde ongeveer een uur lang. Rond 5.30 uur gaf de brandweer aan de boel onder controle te hebben. De bewoners zijn nagekeken in een ambulance. Het is onduidelijk waar ze nu zijn.

Volledig scherm Brand in Tilburg. © Jack Brekelmans