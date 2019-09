‘Buurtgenoten’: expositie bewoners Sint-Josephstraat

TILBURG - In de expositie ‘Buurtgenoten’ bij Podium 111 aan de Sint-Josephstraat is werk te zien van drie kunstenaars uit die Tilburgse straat: Marie Verdijk, Ton Toemen en Kees Segers. De tentoonstelling is van 14 tot en met 29 september.

Marie Verdijk )1949) is als keramiste afgestudeerd aam de Academie voor Beeldende Kunst in Tilburg. De rode draad in haar werk: ,Het geheel is meer dan de som der delen’. Op deze tentoonstelling is vooral geometrisch werk te zien. Elk object bestaat uit meerdere elementen. Verdijk heeft in veel landen gewerkt.

Volledig scherm Werk van Marie Verdijk © Marie Verdijk

Stadsleven

Ton Toemen (1986) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Vanaf dat moment werkt hij als fotograaf. Zijn foto's waren te zien in magazines en kranten, waaronder Brabants Dagblad. Hij is gefascineerd door diverse culturen en het stadsleven: hoe verhouden mensen met verschillende achtergronden zich tot elkaar in de samenleving? Zijn werk bestaat grotendeels uit portretten en verhalende fotografie.

Volledig scherm Werk van Kees Segers © Kees Segers

Spiegeling

Kees Segers (1947-2019) is opgeleid aan de kunstacademie in Den Bosch. Hij was actief lid van de Midden-Brabantse Kunstenaarsvereniging. Zijn werk is helder van lijn en kleur. Hij speelt met symmetrie en spiegeling. De tentoonstelling is ook een eerbetoon aan Kees Segers die begin dit jaar overleed.