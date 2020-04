Buurtgenoten waarschuwden bewoners voor brand in Tilburg, familie wist niet van drama op bovenverdieping

‘Kapitale fout’: man reed in Eindhoven in op Tilburgse vrouw

14:38 DEN BOSCH - De 25-jarige Utrechter die in de oudjaarsnacht in een Eindhovense parkeergarage drie vrouwen aanreed, blijft voorlopig in de gevangenis zitten. Hoewel de man erkende dat hij ‘een kapitale fout’ heeft gemaakt, vindt de rechtbank in Den Bosch dat er nog voldoende reden is om de man tot aan zijn proces in voorlopige hechtenis te houden.