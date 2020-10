Cabaretière Bruers verkoopt monumentaal Duvelhok in Tilburg, maar blijft betrokken

Oud-burgemees­ter Hilvaren­beek twijfelt aan coronamaat­re­ge­len, zijn gemeente­raad is daar niet blij mee

20 oktober HORST AAN DE MAAS - Ryan Palmen, oud-burgemeester van Hilvarenbeek, heeft in zijn nieuwe gemeente voor verwarring gezorgd. Hij trekt in een filmpje de huidige corona-maatregelen zelf in twijfel. Om vervolgens te zeggen dat hij de inwoners moet aanspreken als de regels niet worden gevolgd. ,,Ook hier denken we wel eens: moet dat zo, is dat wel verstandig?”, zegt de burgervader van Horst aan de Maas.