Cabaretiers schrijven over Tilburgse Kermis. Cabaret over kermisvertier, dat is zoeken naar een speld in de cakewalk

Drie inbraken in een nacht in winkelcen­trum Laverije in Rijen

18 juli RIJEN - In de nacht van woensdag op donderdag is er ingebroken bij drie zaken in het winkelcentrum Laverije in Rijen. Het gaat om een slagerij, een bakkerij en een koffiezaak. De politie is nog op zoek naar de dader.