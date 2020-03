Cabaretzussen maken vrolijke filmpjes over juf Corina. Voor kinderen in tijden van corona

VIDEOTILBURG - De cabaretzussen Miriam en Carla Wijnen zitten niet graag zonder werk. Ze treden liever op. Nu de theaters door de coronacrisis voor langere tijd dicht zijn maken ze vrolijke vlogs over thuisjuf Corina. Voor kinderen. Te zien op YouTube, eens per week.

,,We maken meestal theater voor volwassenen, maar nu hebben we sterk het gevoel dat we iets voor kinderen moeten doen", zeggen de zussen. ,,Voor kinderen van de basisschool is thuiszitten geen pretje. De spannende berichten over Corona kunnen onzeker of angstig maken. Ouders mogen natuurlijk ook meekijken.”

Hulphond Maurice

Thuisjuf Corina is een thuiszittende juf die een beetje maf is. Ze mist de kinderen van school. Met haar hulphond Maurice, die haar met alles helpt, maakt ze vlogjes om toch met de kinderen in contact te blijven. Minstens één per week. In de eerste vlog toont de thuisjuf een demonstratie homedance, want streetdance dat mag nu niet.

Niet in de stress

Doel van de zussen is om vrolijkheid toe te voegen aan de stroom van zorgelijke berichten. ,,Niet om de problemen te bagatelliseren, want die zijn ongekend. Maar we willen kinderen wel helpen om positief te blijven en niet in de stress te schieten.”

Miriam en Carla Wijnen werden tweede op cabaretfestival Cameretten en wonnen de persoonlijkheidsprijs bij het

studentencabaretfestival Groningen.

