Cadeau van ZLTO ‘echte, echte luxe’ voor de leden van Quiet in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - ,,Straks zijn hier zoveel blije mensen, ik heb er nu al zin in. Wat een luxe!” Voor Janny Broeckx en Simone Bazelmans van Quiet Hilvarenbeek staan stapels isolerende kisten vol vlees. Een cadeautje van de jarige ZLTO aan alle mensen in Hilvarenbeek die het niet zo breed hebben.

,,Dit is echte, echte luxe. Het komt niet vaak voor dat we vlees kunnen uitdelen”, zegt Simone Bazelmans in het winkeltje van Quiet aan de Varkensmarkt van waaruit voedselpakketten worden uitgedeeld. In totaal haalden gisteren veertig gezinnen een pakket naar keus op.

Het besluit is van de zomer al genomen, vertelt voorzitter Bart Rijnen van ZLTO Hilvarenbeek. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) bestaat 125 jaar en dat is binnen alle 51 lokale afdelingen gevierd. Vion Food Group, de aan ZLTO gelieerde slachterij, deelde vleespakketten uit om een feestelijke BBQ aan te kunnen kleden. In Hilvarenbeek besloot het bestuur het anders aan te pakken.

,,Wat ik leuk vind is dat ons jonge bestuur graag iets wil doen voor de mensen die het minder goed hebben in Hilvarenbeek. In een tijd dat hun toekomstperspectief toch wel onder druk staat”, verwijst Rijnen naar alle mogelijke maatregelen die genomen moeten of gaan worden in de sector. ,,Dit is een cadeau van al onze 160 aangesloten boeren.”

Simone Bazelmans is blij dat ze nu een mooi vers pakket kan aanbieden. ,,Als de weekmarkt is afgelopen op donderdagmiddag, dan krijgen we de groenten die niet meer verkocht kunnen worden. Samen met brood vormen dat toch echt de meest luxe ingrediënten voor onze leden. Vlees hebben we bijna nooit.”

Veel hulp van onderrnemers

In Hilvarenbeek maken zo’n 95 gezinnen of mensen gebruik van alles wat Quiet kan verzamelen. Op donderdagmiddagen worden de voedselpakketten uitgedeeld, maar er is ook een hoekje met allerlei kinderspeelgoed. Zodat niemand naar een verjaarsfeestje hoeft zonder cadeautje. In een hoek met alleen maar nieuwe kleding mag iemand iets komen uitzoeken als die bijvoorbeeld moet solliciteren. ,,We krijgen veel hulp van ondernemers. Het klinkt misschien een beetje gek, maar we willen alleen maar nieuwe spullen uitdelen. We zijn geen kringloop”, vertelt Simone Bazelmans. Het cadeau van ZLTO past prima in die traditie, Janny Broeckx: ,,Dit is fantastisch gewoon.”