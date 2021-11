Cadeaus blijven uit in Goirle, begroting blijft sober

Toch inflatiecorrectie op ozb

Verder waren er weinig op- en aanmerkingen op het huishoudboekje zoals dat nu is opgesteld. De VVD probeerde nog wel om de inflatiecorrectie op de ozb terug te draaien volgend jaar. Dat lukte echter niet. Het zou 120.000 euro minder aan inkomsten betekenen, maar dat kan er best van af, vinden de liberalen omdat de begroting volgend jaar plust. Er blijft zelfs een miljoen euro over.

Dat moet in het spaarpotje want de kosten voor het sociaal domein zijn nog steeds niet onder controle, vindt een meerderheid van de raad. Hoewel het CDA en Pro Actief Goirle (PAG) wel een positieve trend signaleren. ,,De maatregelen die we hebben genomen om kosten te beperken, werpen de eerste vruchten af. We geven al een miljoen minder uit, maar we zijn er nog niet. In vergelijking met andere gemeenten geven we nog steeds vijf miljoen meer uit. Dat is geen kattenpis”, aldus Henk Gabriëls (PAG).