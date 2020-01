Caeciliaschool in Berkel-Enschot bouwt op het dak verder

De school heeft al langer te maken met meer aanmeldingen dan plaatsen voor nieuwe leerlingen. Dat leidde zelfs tot invoering van een toelatingsbeleid. ,,We liepen tegen de maximale capaciteit van ons schoolgebouw aan", vertelt schooldirecteur Theo van Tilburg. ,,Afgelopen jaar hadden we plek voor 58 leerlingen, maar 83 aanmeldingen. Er zijn nu negentien lokalen in gebruik voor circa 450 leerlingen. Maar we verwachten door alle nieuwbouw in het dorp dat we weer veel aanmeldingen krijgen. En we menen dat de toename geen incident is, maar structureel. Vandaar dat we zochten naar een structurele oplossing.”