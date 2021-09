Café-bar 't Taverne wil niets weten van controle op coronabewijs: ‘Dan maak ik er een besloten club van’

Dinsdag maakte het kabinet bekend dat vanaf 25 september de anderhalve meterregel vervalt en dat er gewerkt wordt met de coronacheck-app. Bij binnenkomst in een café of museum of evenement moet iedereen een coronabewijs laten zien, dus een vaccinatiebewijs of negatieve PCR-test. Voor Schlangen, die een kleine vijf jaar café-bar 't Taverne aan de Bredaseweg in Tilburg runt, is dat geen optie.