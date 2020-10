‘Café Boulevard is verleden tijd. Wat blijft is de nostalgie. En de verhalen’

COLUMNTILBURG - Dit gaat niet over dat RTL-programma. Een tv-show vol royalty, celebrity, lifestyle en andere hypes met een y. Het Tilburgse Boulevard moest daar allemaal niets van weten. Moest, verleden tijd, want ze houden ermee op.

Gisteren werd bekend dat het Boulevard Café, voorheen café zaal de Boulevard, op hoek van de Noordstraat en de Spoorlaan, ermee ophoudt. Nieuws dat geen enkel societyprogramma zal halen, maar dat in Tilburg voor het nodige gezucht zal zorgen.

Zeldzaam

Want cafés als de Boulevard worden zeldzaam. Vier generaties Van Abeelen hebben er buurtbewoners zien borrelen, dichters zien darten, jonggehuwden zien dansen, gouden paren zien stralen. Een echt en hecht familiebedrijf dat dit jaar zo graag op de meest feestelijke manier honderd jaar kasteleinschap had willen vieren. Maar een virus gooide roet in dat eten.

Ook ik heb er wel eens op een stoel gestaan. Om iets voor te dragen voor een feestvarken. Of om iets groen-oranjes te doen. Mijn laatste bezoek was ook tijdens carnaval. Of eigenlijk: vlak vóór carnaval. In de Boulevard werden de voorronden gehouden van het Leuterconcours. Ton in de zaal, piepende microfoon, meepratend publiek, bier over tafel, the works. En na afloop jury-overleg in een donker zijzaaltje aan de andere kant van het café, met bierviltjes en tafelkleden, Schrobbelèr en kroegcommentaar. Dat is nu allemaal verleden tijd. De tent is dicht en gaat niet meer open.

Onderduikers

Wat blijft is de nostalgie. En de verhalen. Over Janus en Mia, die er veertig jaar achter de bar stonden. Over de drie uitgangen, die onderduikers in de oorlog voorzagen van voldoende vluchtwegen. En over Nico Schoolenberg uit Dordrecht, die in de jaren zestig en zeventig de kermisgasten vermaakte met hammondorgel, accordeon, goocheltrucs en imitaties.

Nee, dit gaat niet over royalty en celebrity. Dit gaat over ons. Dit gaat over wat er overgaat.